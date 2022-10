Ben Affleck e Jennifer Lopez in crisi, l’attore è andato via di casa

Poco più di un mese dopo la celebrazione del loro secondo matrimonio in una lussuosa villa in Georgia, Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero affrontando un intenso periodo di crisi coniugale: l’effetto luna di miele pare sia durato poco, al punto che i rapporti all’interno della coppia sarebbero deteriorati nell’ultimo periodo a causa di continui litigi e discussioni giornaliere. Secondo i giornali americani l’attore e la cantante starebbero vivendo in due proprietà differenti, entrambe a Los Angeles: il 50enne ha deciso di lasciare la proprietà coniugale per riflettere sul rapporto con la moglie e entrambi stanno meditando su una via da percorrere che non culmini con il divorzio.

Sempre secondo i rotocalchi statunitensi, alla base dei litigi ci sarebbero alcune promesse fatte e mai mantenute dall’attore. Tra queste, quella di smettere di fumare, disattesa stando a una recente fotografia che lo immortala a Santa Monica con una bibita in mano e una sigaretta in bocca. A infastidire Lopez anche altri vizi di Affleck, come il gioco d’azzardo e la passione per i festini. RadarOnline, magazine che da giorni racconta il deterioramento dei rapporti nella coppia, riporta come l’attore sarebbe al limite per i comportamenti, anche pubblici, della cantante nei suoi confronti: “È nota per urlargli contro e puntare il dito. Prima delle nozze, Jennifer ha fatto una performance da Oscar per Ben, fingendo di essere la futura moglie perfetta e accomodante”.

Qualche giorno dopo il secondo matrimonio un insider vicino alla coppia aveva raccontato al magazine Heat World: “Ora che tutta l’eccitazione del matrimonio e della luna di miele è svanita, Jen è nel panico perché teme che Ben possa annoiarsi della vita matrimoniale molto rapidamente”.