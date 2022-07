Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati, l’attrice: “L’amore è paziente: è valsa la pena aspettare”

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in segreto a a Las Vegas. Lo ha rivelato il sito TMZ e la stessa attrice, che ha annunciato la lieta novella nella newsletter dedicata ai fans. “Lo abbiamo fatto” (“we did it”), ha scritto Lopez, legata ad Affleck da 20 anni. Dopo la prima storia d’amore e il fidanzamento che aveva portato la coppia quasi sull’altare i due si erano separati, per poi ritrovarsi 20 mesi fa.

“L’amore è stupendo. L’amore è gentile. E alla fine scopri che l’amore è anche paziente. Può aspettare anche 20 anni”, ha scritto nel messaggio firmato Jennifer Lynn Affleck. Lopez ha raccontato che i due sono arrivati a Las Vegas sabato scorso, hanno atteso il loro turno in fila insieme ad altre quattro coppie e si sono sposati dopo mezzanotte in una piccola Cappella Bianca, a cui si accede tramite il “tunnel dell’amore”.

Una cassa bluetooth ha suonato la marcia nuziale. “Aveva ragione chi diceva che tutto quello di cui hai bisogno è l’amore. Siamo così grati di averne in abbondanza, insieme a una nuova fantastica famiglia, cinque splendidi figli e una vita che non ha mai avuto così senso vivere”, ha scritto. “Aspetta abbastanza a lungo e forse troverai il momento più bello della tua vita in un tunnel di Las Vegas a mezzanotte e mezza, con i tuoi figli e la persona con cui resterai per sempre. L’amore è una cosa grande, forse la migliore di tutte, per cui vale la pena aspettare”, ha scritto l’attrice.

La notizia delle nozze arriva a tre mesi dal (secondo) fidanzamento ufficiale, un anno e mezzo dopo il ritorno di fiamma e una settimana prima che JLo compia 53 anni. Affleck, invece, ne festeggerà 50 il prossimo mese.