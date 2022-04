Jennifer Lopez, la clausola nel contratto matrimoniale con Ben Affleck: “Sesso almeno 4 volte a settimana”

Secondo alcune indiscrezioni Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero siglato un contratto matrimoniale contenente una curiosa clausola. Stando a quanto affermato da Esquire, l’attrice avrebbe chiesto al futuro marito di garantire di andare a letto almeno quattro volte a settimana. Solo un capriccio? A quanto pare no. La popstar sarebbe intimorita dalla possibilità di un tradimento, memore di quando, poco prima del matrimonio con Alex Rodriguez, il compagno la tradì. Per la nuova unione Lopez vorrebbe dunque assicurarsi una certa frequenza e continuità nei rapporti intimi, scongiurando così il pericolo di “scappatelle” da parte dell’attore di Hollywood. Un modo per mantenere sempre viva la passione ed evitare di cedere in tentazione.