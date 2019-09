Bella Hadid, la foto in costume giallo oro a Parigi

Bella Hadid, la modella americana di origini palestinesi, è giunta a Parigi per la consueta settimana della moda insieme alla sorella Gigi a molte altre modelle di fama internazionale, e per l’occasione ha indossato un costume speciale e postato le foto su Instagram. I suoi fan le hanno osservate e commentate increduli, perché la modella araba è a dir poco bellissima.

Dopo la Milano Fashion Week, è arrivata la settimana della moda anche nella capitale francese, dove le principali maison del lusso, da Christian Dior a Yve Saint Laurent, presentano le collezioni primavera estate.

Bella Hadid posta su Instagram diversi scatti, tra cui uno in cui indossa un particolare completo giallo oro, che la fa sembrare una principessa egizia: le foto in costume sono speciali.

Pizzi e ori ricoprono il corpo abbronzato di Bella Hadid, e la modella ha anche il volto ricoperto da un velo trasparente.

“Who is she?”, chiede Bella Hadid ai suoi follower su Instagram, ma nessuno sa indovinare il travestimento di Bella: eppure molti commentano la foto in costume con messaggi di apprezzamento.

“Mia moglie”, commenta qualcuno ridendo.

“La mia ragazza dei sogni, scrive ancora qualcuno”.

Bella Hadid è una delle modelle più richieste al mondo, che ha usato la fama della sorella maggiore Gigi per lanciarsi nel mondo della moda.

Su Instagram vanta più follower di Chiara Ferragni: oltre 25 milioni, ed è molto attiva sul social. Nelle ultime storie ha condiviso la foto di Greta Thunberg, l’adolescente svedese attivista per il clima, durante il discorso pronunciato al summit sul clima delle Nazioni Unite.

Potrebbero interessarti Scoop Demi Moore: venduta dalla madre a un uomo per 500 dollari quando aveva 15 anni La regina Elisabetta guida senza patente. “Non è mai andata a scuola guida” Michelle Hunziker e Caterina Balivo: l’abito più apprezzato al Green Fashion Award di Milano

E poi video di una cena in compagnia in cui adopera diversi filtri che la fanno sembrare ancora più bella. Ma è difficile scordarsi della foto in costume giallo della bella Hadid.

Fedez incontra Gigi Hadid: la reazione di Chiara Ferragni

Gigi Hadid, la foto sulla copertina di Vogue