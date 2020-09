“Stefano De Martino ha deciso di lasciare Belen”: svelato il vero motivo dell’addio

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: svelato il vero motivo dell’addio

Da mesi ormai non si fa altro che parlare della rottura tra Belen e Stefano De Martino, le motivazioni date finora sono state tantissime così come i presunti nuovi flirt accreditati all’uno e all’altra. Ma, secondo il settimanale Chi (che non si perde un’indiscrezione sulla coppia più tormentata dell’estate), sarebbe stato proprio De Martino a mettere fine alla storia d’amore con la showgirl argentina e sarebbe accaduto poco dopo la quarantena. Il motivo? Forti differenze caratteriali e stili di vita molto diversi. Ma, secondo il giornale diretto da Signorini, Stefano se ne sarebbe presto pentito.

“Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente”, si legge su Chi. “Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro”. Come spiega il settimanale di gossip, durante il lockdown Stefano e Belen hanno discusso moltissimo e alla fine è stato Stefano a decidere di lasciare la moglie. Una volta arrivato a Napoli e trascorso del tempo da solo, l’ex ballerino di Amici si sarebbe poi pentito della scelta presa e ha provato a riconquistare Belen, senza successo. La showgirl argentina ha deciso di cambiare pagina, a dimostrarlo i diversi flirt che ha avuto quest’estate (con Gianmaria Antinolfi e poi con Antonio Spinalbese).

Su Chi si legge ancora: “Dopo averla lasciata, forse precipitosamente, per differenze legate agli stili di vita, Stefano ha avuto un ripensamento. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”.

