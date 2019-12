Belen Rodriguez e il desiderio di avere una figlia

Non passa settimana che sui siti di gossip non si legga qualcosa sulla possibilità che Belen Rodriguez sia incinta: stavolta a far sollevare il dubbio è una frase pronunciata dalla showgirl durante Tu Sì Que Vales rispetto al desiderio di avere una figlia.

È successo in occasione di un’esibizione particolare, in cui a salire sul palco è stata la piccola Arianna. La bambina, di nove anni, ha conquistato il cuore di Belen, che durante tutto il corso dell’esibizione acrobatica non ha fatto che ammirarla. Alla fine della performance, i ragazzi, tutti giovanissimi, hanno raccolto gli applausi grondanti del pubblico e sono usciti dallo studio.

Mentre uscivano, però, la showgirl ha voluto fermare la piccola, l’ha abbracciata e l’ha baciata sulla guancia. Poi Belen si è lasciata sfuggire una frase che ha fatto pensare che ci fosse qualcosa di più: “Sei bellissima”, ha detto la presentatrice di Tu Sì Que Vales.

“Un giorno farò una bambina come te”, ha aggiunto la showgirl argentina con gli occhi sognanti, prima di abbracciarla ancora e lasciarla andare con gli altri compagni di esibizione.

Insomma, nulla di certo, ma ancora una volta la presentatrice di Mediaset ha fatto insospettire i suoi fan, che sperano vivamente di rivederla ancora con il pancione. Già con il piccolo Santiago, Belen ha sempre mostrato di essere una mamma attenta e amorevole, tutti sono convinti che presto in casa De Martino-Rodriguez arrivi un nuovo bambino. Magari stavolta sarà una femminuccia, proprio come desidera mamma Belen.

Già in passato la showgirl ha fatto intendere che un secondo figlio sarebbe molto gradito e, infatti, in più occasioni la bellissima argentina si è trovata a dover smentire. Anche papà Stefano ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe affatto dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.

Potrebbero interessarti Marco Carta e la foto con il fidanzato: “Scelgo te mille volte” Regina Elisabetta in “pensione” entro 18 mesi, Carlo accelera la sua salita al trono Elisabetta II pronta ad abdicare? Kate Middledon potrebbe diventare la nuova regina

Belen, la foto da giovane in cui sembra un’altra persona: “Hai fatto ricorso alla chirurgia plastica”