Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: i motivi della lite

Secondo la rivista Spy i motivi della lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sarebbero diversi.

Innanzitutto, tra la influencer e la sorella di Belen, Cecilia, non scorreva buon sangue: il fidanzato di Cecilia è molto amico dell’ex di Giulia De Lellis, Andrea Damante, quello che le ha spezzato il cuore. E per questo le due sono diventate nemiche.

La rottura è diventata netta anche con Belen quando Giuseppe Di Cecca, ex hair stylist di Rodriguez, ha iniziato a lavorare per De Lellis. E sembra proprio che questo non sia piaciuto a Belen Rodriguez, che dopo la festa del Cinema di Venezia, dove ha visto l’ex concorrente del Gf insieme al suo parrucchiere storico, ha deciso di non includerlo nei ringraziamenti alle persone che per oltre dieci anni le sono state accanto. Condivisi su Instagram subito dopo la kermesse cinematografica.

E infine, si sa, la rivalità delle due show girl passa dalle librerie, dove De Lellis ha ottenuto un enorme successo di vendite con “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” umiliando Belen, che con il suo libro “Bella Belen”, a malapena aveva superato le diecimila copie.

Una piccola vendetta da parte di Lellis, a cui non è andato giù che le Rodriguez accogliessero il suo ex, Andrea Damante, in casa propria.

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez ai ferri corti, ma Iannone non c’entra

