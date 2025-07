Barbara Matera, ex annunciatrice Rai ed europarlamentare di Forza Italia, ha rivelato di aver avuto una relazione, finora rimasta segreta, con il cantante Gigi D’Alessio. Ospite di Storie di donne al bivio, in onda su Rai 2 il prossimo 9 luglio, Barbara Matera ha rivelato: “Ho conosciuto Gigi D’Alessio per caso, ma subito è nata tra noi una grande simpatia che si è trasformata in qualcosa di più. Non è durata molto, ma è un sentimento rimasto nel mio cuore perché lui è una persona speciale”. Nel corso della trasmissione, poi, Matera ha rivelato di amare molto alcune canzoni dell’interprete napoletano, tra cui Non dirgli mai e Le mani.

Barbara Matera, poi, ha parlato della sua carriera: “Ho cominciato come annunciatrice Rai Poi Silvio Berlusconi mi ha voluta in politica ed è stata un’esperienza stupenda. Avevo appena ventitré anni quando sono arrivata al Parlamento Europeo. Ora quella fase si è chiusa, lavoro nella comunicazione e mi dedico a mia figlia Diletta. Ma Gigi non l’ho mai scordato”. Dal cantante non è arrivato alcun commento ufficiale, mentre l’ex esponente azzurra non ha datato la relazione con D’Alessio, il quale dal 2020 è legato sentimentalmente a Denise Esposito, di venticinque anni più giovane e dalla quale ha avuto due figli: Francesco e Ginevra. Prima ha avuto una relazione con Anna Tatangelo, dalla quale ha avuto il figlio Andrea, mentre il cantante nel 1986 aveva sposato Carmela Barbato, dalla quale si è separato nel 2006. La coppia ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.