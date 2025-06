Anna Tatangelo ha annunciato a sorpresa di essere incinta. La cantante, infatti, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui è ritratta da sola e con il pancione. “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande” ha scritto la cantante. Il post è stato sommerso di commenti, anche di colleghi e amici famosi, perlopiù di congratulazioni. Ma c’è anche più di un follower che si è chiesto chi sia il padre visto che Anna Tatangelo non lo ha specificato nel suo post.

Anna Tatangelo, che è già mamma di Andrea, avuto quindici anni fa con l’ex compagno Gigi D’Alessio, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe fidanzata con Giacomo Buttaroni, l’allenatore della Juniores Nazionale del Roma City Fc, squadra in cui avrebbe giocato anche il primogenito della cantante. I due sono stati fotografati insieme lo scorso anno dal settimanale Diva e Donna ma nessuno dei diretti interessati ha confermato la relazione così come non vi è certezza sul fatto che Buttaroni sia effettivamente il padre del nascituro.