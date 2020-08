In attesa della ripresa a settembre delle sue trasmissioni su Canale 5, Barbara d’Urso ha pubblicato su Instagram un selfie che ha lasciato di stucco molti fan: “Buonanotte da me e dal mio fidanzato”, ha scritto la conduttrice nella didascalia. Non è la prima volta che Carmelita scherza sulla sua vita privata. Nella foto infatti la d’Urso appare stesa su un grande letto bianco, struccata e assonnata.

Al suo fianco un tenero peluche: è lui il nuovo “fidanzato” in questione. Così la presentatrice continua a fare battute sui presunti fidanzati, intrattenendo i propri fan. Un post che molti hanno letto come una frecciatina rivolta a chi continua ad attribuirle flirt e relazioni. Barbara d’Urso, quindi, conferma di essere single. Dopo un po’ di relax, il volto di punta di Canale 5 tornerà a settembre con Live – Non è la d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Visualizza questo post su Instagram Buonanotte da me e dal mio fidanzato 🐶😜 #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 10 Ago 2020 alle ore 12:13 PDT

