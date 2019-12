Alberto Mezzetti dichiara su Barbara d’Urso: “Dopo la cena c’è stato molto di più”

Non sono mai state ufficialmente né smentite né confermate le voci su una presunta relazione tra Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti, il vincitore dell’edizione 15 del Grande Fratello, condotto proprio dalla d’Urso.

Dopo un periodo in cui i due sembravano molto vicini anche nel privato, c’era stata la rottura. Qualche mese fa, infatti, Mezzetti aveva lanciato tramite i social dure accuse: “Questa notizia è per tutti i miei follower, per tutti voi, per tutti coloro che mi vorrebbero in tv. Ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo e ha oscurato ogni mia esperienza. Infatti oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, che sono stato pure a quello in Brasile, nessuno ha parlato di me, nemmeno la stampa, perché secondo me lei controlla tutto.

A me non interessa più di tanto, però mia madre mi chiama e mi dice: ‘Eh, stanno parlando di Gianmarco Onestini che sta al Gf spagnolo’. Beh, io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara d’Urso”.

Eppure già durante il reality Mezzetti non aveva negato la sua passione e i suoi apprezzamenti per la d’Urso. Una volta finita l’esperienza del Grande Fratello, il Tarzan di Viterbo aveva raccontato di una cena con la presentatrici, la quale a sua volta ha parlato di una semplice amicizia, escludendo un flirt.

Di questo gossip ultimamente non si era più parlato, almeno fino a poche ore fa. Alberto Mezzetti ha infatti riaperto “il caso” pubblicando su Instagram una foto in cui balla con la d’Urso in occasione della sua vittoria al Gf.

Nella didascalia del post, l’uomo ha scritto senza giri di parole: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più, ma poi le cose belle finiscono purtroppo. E dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”.

Poi Mezzetti è stato ancora più esplicito scrivendo nelle Stories: “Non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie, ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione. La risolvo nell’unico modo che conosco, senza giri di parole e senza speculare. Non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà”.

La confessione di Barbara D’Urso sulla sua vita privata

Sergio Vessicchio attacca Barbara d’Urso a Live: “Ti faccio nera”, la conduttrice: “Salutame a soreta”