Sin dall’inizio di Ballando con le Stelle si è vociferato di una possibile relazione tra Andrea Delogu e il suo maestro, Nikita Perotti. Ora, dopo settimane di indiscrezioni, è la stessa conduttrice a chiarire la natura del rapporto tra i due. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Andrea Delogu ha scritto: “Questa che state leggendo è una dichiarazione – aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita é, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto é una di queste sfumature e spero che duri per sempre”. La conduttrice, quindi, ripercorre l’inizio del loro rapporto: “Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi é meno giovane. È arrivato facendo tv, avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse più lungo possibile ma che sapevamo ‘di lavoro'”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

“Non è facile alla fiducia, ma è facilissimo alla gentilezza e all’ascolto – continua Andrea Delogu – Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui, (che non scriverò qui, fan di NKP, voi lo amate anche per la sua riservatezza lo so) e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me che non fosse già ‘di tutti’, perché avevo da sempre paura di far vedere le fragilità e non sapevo se stavamo facendo tv o amicizia”. Il legale si è intensificato dopo il grave lutto che ha colpito la presentatrice: “Avevo già cominciato ad abbracciarlo perché ne sentivo il bisogno e non perché fosse in una coreografia, avevo iniziato e poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre, tutto si è fermato attorno a me, tranne le mie persone, quelle che con me avevano già vissuto, gioito, quelle a cui devo qualcosa di umano e loro a me, quelle del ‘un legame costruito'”.

Andrea Delogu, quindi, scrive ancora: “È un legame vero, vivo di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando“. Poi conclude con una piccola anticipazione della performance che la vedrà protagonista nella prossima puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci: “Verrà da me per pranzare e mi dirà ‘Ballerina mia guarda che casino che hai combinato, di nuovo’ e io riderò, di nuovo. A sabato bellezze faremo un modern e volerò”.