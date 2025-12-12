Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti: “Legame puro, non finirà con Ballando con le Stelle”
Le parole della conduttrice sul legame con il suo Maestro
Sin dall’inizio di Ballando con le Stelle si è vociferato di una possibile relazione tra Andrea Delogu e il suo maestro, Nikita Perotti. Ora, dopo settimane di indiscrezioni, è la stessa conduttrice a chiarire la natura del rapporto tra i due. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Andrea Delogu ha scritto: “Questa che state leggendo è una dichiarazione – aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita é, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto é una di queste sfumature e spero che duri per sempre”. La conduttrice, quindi, ripercorre l’inizio del loro rapporto: “Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi é meno giovane. È arrivato facendo tv, avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse più lungo possibile ma che sapevamo ‘di lavoro'”.
“Non è facile alla fiducia, ma è facilissimo alla gentilezza e all’ascolto – continua Andrea Delogu – Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui, (che non scriverò qui, fan di NKP, voi lo amate anche per la sua riservatezza lo so) e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me che non fosse già ‘di tutti’, perché avevo da sempre paura di far vedere le fragilità e non sapevo se stavamo facendo tv o amicizia”. Il legale si è intensificato dopo il grave lutto che ha colpito la presentatrice: “Avevo già cominciato ad abbracciarlo perché ne sentivo il bisogno e non perché fosse in una coreografia, avevo iniziato e poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre, tutto si è fermato attorno a me, tranne le mie persone, quelle che con me avevano già vissuto, gioito, quelle a cui devo qualcosa di umano e loro a me, quelle del ‘un legame costruito'”.
Andrea Delogu, quindi, scrive ancora: “È un legame vero, vivo di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando“. Poi conclude con una piccola anticipazione della performance che la vedrà protagonista nella prossima puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci: “Verrà da me per pranzare e mi dirà ‘Ballerina mia guarda che casino che hai combinato, di nuovo’ e io riderò, di nuovo. A sabato bellezze faremo un modern e volerò”.