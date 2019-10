Aurora Ramazzotti è pronta alle nozze

Aurora Ramazzotti vicina alle nozze. Questa è l’indiscrezione rivelata dal settimanale di gossip Diva e donna. Sulla rivista compaiono le foto di Aurora Ramazzotti insieme al suo storico fidanzato, Goffredo Cerza in un locale di Milano.

Insieme a loro, però, c’erano anche altre persone: i genitori di Goffredo, a cui Aurora sembra essere molto legata, e Sara Daniele, la migliore amica della giovane Aurora. Presenti anche i genitori di lei, il cantante Eros Ramazzotti e la showgirl svizzera Michelle Hunziker.

Nelle foto si vedono le due famiglie colloquiare a tavola, unite dall’amore dei loro ragazzi. Sarà stata quella l’occasione per annunciare a mamma e papà delle imminenti nozze? Questo non è ancora dato saperlo, anche se probabilmente, vista la costante presenza sui social sia dell’uno che dell’altra, ci aspettiamo una proposta di matrimonio in diretta su Instagram come minimo.

Anche la presenza di Sara Daniele però farebbe pensare a qualcosa di importante, visto che c’è un’altissima probabilità che sia proprio lei la testimone di nozze di Aurora Ramazzotti il giorno del fatidico sì.

La storia d’amore con Goffredo Cerzi è iniziata tre anni fa. Quando la giovane showgirl parla del suo fidanzato le brillano gli occhi oggi, ma il loro amore è nato piano, come spiega lei stessa in un’intervista: “Non è stato un colpo di fulmine lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore”.

I due appaiono sui social sempre innamoratissimi e, sebbene ancora non ci sia conferma ufficiale, non è difficile pensare che in un futuro molto vicino i due annuncino le nozze.

Michelle Hunziker su Aurora Ramazzotti e il fidanzato: "Troppo teneri insieme". E la figlia risponde