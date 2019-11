Aurora Ramazzotti: “Non andrò all’Isola dei Famosi per quel difetto fisico che ho da mia madre Michelle”

Aurora Ramazzotti non parteciperà all’edizione 2020 dell’Isola dei Famosi. La figlia di Michele Hunziker ed Eros Ramazzotti ha detto di aver rifiutato l’invito a partecipare come concorrente al realty. Il motivo? Un difetto fisico ereditato dalla madre.

Aurora Ramazzotti ha sempre sostenuto di piacersi fisicamente, ma c’è un piccolo dettaglio del suo corpo che proprio non le va giù: l’alluce valgo.

Un piccolo particolare che però la farebbe sentire a disagio davanti agli altri concorrenti del reality e davanti a migliaia di telespettatori. Persino un’azione così naturale come togliersi le scarpe potrebbe scatenarle una serie di disagi.

“L’unica cosa che ho preso da mia madre è l’alluce valgo, per questo non posso togliermi le scarpe”, aveva dichiarato in passato.

Pare che pure Michelle Hunziker, a dire della figlia, abbia lo stesso difetto della madre e che Aurora lo abbia ereditato proprio da lei.

La 22enne, tutto sommato, sta vivendo un periodo felice della sua vita, accanto allo storico fidanzato Goffredo Cerza. Aurora è diventata un’icona di stile e una figura affermata nel mondo dello spettacolo. Recentemente si è fatta notare per partecipato come opinionista alla trasmissione “Mai dire talk”.

E se Aurora Ramazzotti non parteciperà all’Isola dei Famosi, poco importa: di sicuro per lei si apriranno tantissime altre strade. E i fan sono curiosi di vedere quali saranno le sue future mosse professionali.

L’Isola dei Famosi 2020

L’Isola dei Famosi, tornerà in tv nel 2020, presumibilmente nei primi mesi dell’anno. la 15esima edizione del programma andrà in onda di nuovo su canale 5.

Pare che alla conduzione del reality ci sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi. Nessuna indiscrezione, per ora, sugli opinionisti. Riguardo ai partecipanti, invece, i nomi non sono ancora ufficiali, anche se negli ultimi giorni impazza il toto-nomi. Anche l’attore e show man Nino Frassica era stato invitato a partecipare ma ha rifiutato.

