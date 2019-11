Aurora Ramazzotti lancia su Instagram la posta del cuore

“Consigli d’amore” è il nome della rubrica per i cuori spezzati di Aurora Ramazzotti attiva ogni sabato su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha infatti lanciato una sorta di “posta del cuore” sul celebre social newtwork.

Ogni weekend Aurora dedica una parte del suo tempo libero per rispondere alle numerosissime domande dei follower sul tema amore.

“Oggi è il sabato per risolvere le vostre paturnie sentimentali”, annuncia la 22enne su Instagram in uno dei video. Aurora Ramazzotti è molto apprezzata per la simpatia e schiettezza. I suoi consigli d’amore stanno riscontrando un grande successo proprio per questa ragione, Aurora infatti non le manda a dire. E, sdrammatizzando anche situazioni sentimentali difficili, riesce sempre a strappare un sorriso in chi la segue.

“Mi piace un ragazzo che conosco di vista, come posso fare ad avvicinarmi a lui senza usare internet?”, scrive una giovanissima fan. E Aurora Ramazzotti risponde: “Rovesciagli il caffè addosso al bar. Non esistono più i ruoli se qualcuno ti dice sì ignoralo!”.

“Il mio ex mi ha “lasciato” senza una spiegazione mentre ero fuori. Mi manca ma non so cosa posso fare”, scrive un’altra utente. La risposta schiettissima di Aurora: “La spiegazione c’è e se non te l’ha data probabilmente non ha le palle di farlo per paura di ferirti. Non voglio generalizzare ma quasi sempre in questi casi l’amore non è abbastanza e quindi chi se lo inc**a. Thank you, next”.

Nonostante sia molto seguita ed apprezzata, la rubrica Instagram di Aurora Ramazzotti è stata anche oggetto di critiche da parte di alcuni follower. La figlia di Eros Ramazzotti si è affrettata a rispondere alle polemiche spiegando che i consigli dati ai fan non sono suggerimenti “di un’esperta, di una sessuologa, di una terapista, o di una psicologa, ma di una giovane ragazza che cerca di divertire e interagire con i suoi fan sdrammatizzando”. “Già la vita è difficile”, conclude Aurora.

Una prima raccolta di domande e risposte è stata condivisa dalla giovane influencer e speaker radiofonica su Instagram nella sezione highlights.

Aurora Ramazzotti dal canto suo vive una relazione a distanza. Da tre anni (gennaio 2017) la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza: lui è a Londra e lei a Milano.

Nell’ultimo post Instagram Aurora mostra la foto di un loro bacio accompagnata da una dedica molto profonda. “Ti regalo la mia fragilità. La mia consueta insicurezza. Ti dedico il mio lato peggiore, quando bussa alla porta e non sa tacere. Di quello non vado fiera, ma sappi che lo custodisco con gelosia”, scrive rivolgendosi al fidanzato.

“E ti affiderei la mia anima se avesse una forma concreta; so che sapresti esattamente cosa farne”, continua Aurora.