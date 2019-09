Ascanio Pacelli scoppia in lacrime in tv: “Katia Pedrotti e i miei figli sono la mia vita”

Ve li ricordate Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti? Lui di sangue nobile (pronipote di Papa Pio XII) e lei super bionda, i due sono stati tra le coppie più genuine nate nella casa del Grande Fratello.

Si sono conosciuti nel 2004 alla quarta edizione del reality show tra i più seguiti in Italia. La storia d’amore tra Ascanio e Katia ha sempre destato grande interesse nel pubblico. Usciti dalla casa del Gf i due si sono sposati e hanno avuto due figli: Matilda e Tancredi.

Quattordici anni dopo la loro partecipazione al Grande Fratello, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti tornano a far parlare. Ieri, mercoledì 25 settembre, Ascanio è stato ospite da Caterina Balivo, nella trasmissione Vieni da me.

In lacrime, Ascanio ha raccontato alla conduttrice Rai della sua vita privata da marito e padre. “Quando arrivano i figli ti cambia la vita, la condivisione con loro è quello che ti appaga. Per me loro sono..” la voce si spezza e scendono lacrime di commozione.

Ascanio ha raccontato anche della gelosia verso Katia quando è nata la prima figlia Matilda, si sentiva messo da parte dalla moglie. Oggi Ascanio Pacelli è insegnante di golf e Katia Pedrotti, invece, visto il grande successo riscosso sui social si sta lanciando nel mondo delle influencer.

