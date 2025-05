Anna Tatangelo si racconta in occasione del suo ultimo singolo, Inferno, che anticipa l’uscita del suo prossimo album. Intervistata dal Corriere della Sera la cantante ha dichiarato: “Riparto all’insegna del divertimento, giocando con la mia femminilità e con la leggerezza in una canzone super passionale”. L’interprete, però, non vuole entrare nella “gara dei tormentoni”: “Non entro in quei meccanismi, altrimenti finisce che si vive con l’angoscia. Il periodo fa pensare a un voler mettersi nelle hit estive e se dovesse succedere sarebbe stupendo, ma in me c’era semplicemente la voglia di uscire, dopo tre anni passati a lavorare a un nuovo disco nei minimi dettagli”. Sull’album, di cui non anticipa il titolo, rivela: “Ci saranno tante mie sfaccettature, forse è il disco che mi racconta di più in assoluto. Parti leggere e poi altre più introspettive, con cose che mi hanno segnata negli ultimi anni. Ci sarà una canzone dedicata a mio padre e un’altra, intitolata “Stupida”, che racconta il momento in cui è venuta a mancare mia mamma, due anni e mezzo fa. Parla di quando sfiori dei momenti molto bui, vedi le altre persone sorridere e tu ti senti un pesce fuor d’acqua perché non ci riesci”.

Sulla sua carriera Anna Tatangelo afferma: “Negli anni si è sempre dato più peso alla mia vita privata, a come mi vestivo o truccavo. E per un periodo mi sono anche sentita frenata, costantemente sotto giudizio, non tanto della gente, quanto degli addetti ai lavori, come se dovessi sempre dimostrare qualcosa in più”. Dinamiche che l’hanno fatta star male: “Oggi magari ne parlo in modo tranquillo, ma a 18 o 19 anni, quando non hai le spalle grandi, soffri in silenzio e vai avanti. Poi cresci, sorridi, ti dai una pacca sulle spalle e dici “sei stata brava a non mandare a fanculo un po’ di gente”. La sua relazione con Gigi D’Alessio ha infiammato il gossip: “C’era molta attenzione, ma anche adesso mi ritrovo i paparazzi sotto casa. Non ne faccio un dramma, ma è inutile nascondere che un po’ di maschilismo, verso di me, c’è stato e c’è. Le donne sono sempre state attaccate, oggi magari se ne parla di più, ma succedeva anche in passato, anche a grandi artiste come Mina, criticata per la vita privata o perché era ingrassata”.

Sulla famosa lite a X Factor con Milly D’Abbraccio, Anna Tatangelo risponde: “Ma Milly chi, dopo tutti questi anni? Ribadisco il concetto con la frase che già avevo usato, ‘quando la persona è niente, l’offesa è zero'”. La cantante, poi, aggiunge: “Lei mi aveva toccata in un momento in cui avevo gli ormoni a mille perché era appena nato mio figlio, ma senza volerle rispondere, faccio presente che erano cose che mi ero sentita dire molte volte. A X Factor mi dicevano che ero una ragazzina, anche se avevo già hit e anni di carriera alle spalle e avevo già fatto i miei Sanremo, senza aiuti dall’autotune, che tuttora non uso”.