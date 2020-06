Anna Tatangelo cambia look: diventa bionda e cancella le foto da Instagram

Un cambio di look clamoroso quello di Anna Tatangelo, che di certo non poteva passare inosservato da parte dei tanti fan che la seguono su Instagram. La cantante ha infatti deciso di farsi bionda, dando vita così ad un evidente rinnovamento della sua immagine. Ma non solo. La Tatangelo ha infatti rimosso tutte le foto e i post precedenti dal suo account Instagram.

Un taglio netto con passato e un modo per voltare pagina, lasciando come unico post quello della nuova Anna, bionda e con un inedito look aggressivo. La didascalia che accompagna la foto recita: “Mann’itt nun tiene a capa apposto⚡” (“Mi hanno detto che non hai la testa a posto”). Sui social i fan della cantante si sono scatenati, tra chi ha apprezzato il suo nuovo look e chi invece ha un po’ storto il naso.

In molti, inoltre, si chiedono il perché di questa svolta. C’è chi ipotizza che il cambio sia legato a nuovi percorsi musicali dell’artista, chi invece pensa ci siano di mezzo questioni personali. “Top, un cambiamento ci voleva. Rende concreta la nuova direzione musicale”, “Ma sei…. biondissima 😍 Sono in ansia da giorni ormai, esci questo singolo 💪🏻 ti stiamo aspettando ❤️”. Altri utenti si sono preoccupati per la cancellazione di tutti i precedenti post su Instagram: “Non vedo più le tue foto! – hanno chiesto alcuni fan – Che succede?”.

Di certo per Anna Tatangelo questo non è stato un periodo facile. In primis la rottura con Gigi D’Alessio e poi le voci circolate in questi giorni di un nuovo amore per la cantante di Sora con il batterista Daniele Petricca. Finora i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

