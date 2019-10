Angelina Jolie troppo magra: la foto alla prima di Maleficient, a Roma

Angelina Jolie ha trascorso diversi giorni in Italia per la premiere del suo nuovo film, Maleficent: Mistress of Evil, che interpreta insieme a Michelle Pfifer.

È proprio in occasione della cerimonia che i paparazzi l’hanno fotografata in tutte le mise adottate sul red carpet, splendida come sempre. Ma in una di queste Angelina Jolie risulta decisamente troppo magra, e sui social i follower non mancano di farglielo notare.

A commento di una delle sue foto in cui il braccio e la mano di Angelina sembrano scheletriche, i fan dell’attrice scrivono.

“Angelina, prendi un po’ di peso, sei così magra”.

E ancora: “È così magra”.

Anche se Angelina Jolie risulta decisamente attraente, nessuno può fare a meno di notare la sua forma fin troppo magra. Ma non è la prima volta che accade.

Quando la ex moglie di Brad Pitt aveva visitato i campi per i rifugiati tra Colombia e Venezuela, era piombata in un vortice di critiche e polemiche per il fisico scheletrico.

Questa volta, i suoi arti spigolosi fanno bisbigliare di nuovo il pubblico, che vede l’attrice cambiata dopo la rottura dal marito nel 2016.

Potrebbero interessarti È morto Beppe Bigazzi, volto storico de La prova del cuoco Lottie Moss, la sorella di Kate: “Ho ritoccato le labbra per seguire la massa, ma me ne pento” Christina Aguilera parla della sua infanzia difficile: “Mio patrigno era un violento”

Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha scelto di essere John: sul red carpet vestita da maschio