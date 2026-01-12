Icona app
Gossip

“Andrea Iannone scaricato da Elodie, ma Belen non lo vuole vedere nemmeno con il binocolo”: l’indiscrezione

Il retroscena del giornalista Gabriele Parpiglia

di Niccolò Di Francesco
Andrea Iannone sarebbe stato lasciato da Elodie, mentre Belen Rodriguez non avrebbe nessuna intenzione di tornare insieme all’ex centauro: è quanto scrive Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. “L’ex pilota Andrea Iannone, scaricato ufficialmente da Elodie, è tornato a seguire Belén Rodriguez, sua ex. Ma fonti vicine alla showgirl argentina ci dicono che lei ‘non lo vuole vedere nemmeno con il binocolo’. Testuali parole” scrive il giornalista. Nei giorni scorsi, infatti, i più attenti si erano accorti che il motociclista era tornato a seguire sui social la showgirl argentina. Un dettaglio che aveva immediatamente acceso il gossip.

Nel frattempo, il centauro è stato paparazzato insieme a Rocío Muñoz Morales alimentando ulteriormente la cronaca rosa. Il centauro e l’attrice sono stati fotografati mentre escono dall’hotel di lusso L’Albereta, in Franciacorta. Nelle immagini, pubblicate in anteprima sul sito del settimanale di cronaca rosa, i due passeggiano insieme all’esterno dell’albergo, apparentemente senza altre persone intorno. Ufficialmente, però, Andrea Iannone ed Elodie non si sono mai lasciati. Nessuno dei due, infatti, ha confermato ufficialmente la fine della loro relazione anche se, da diverse settimane, si rincorrono le voci che vorrebbero la coppia ormai scoppiata.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca