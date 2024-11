L’indiscrezione di Dagospia sulla nuova fiamma di Andrea Giambruno

Andrea Giambruno torna al centro della cronaca rosa per via di una presunta relazione che però sarebbe già terminata e anche in modo piuttosto turbolento.

Dopo i fuorionda di Striscia la Notizia e la rottura con l’ex compagna Giorgia Meloni, secondo Dagospia il “testosterone ‘gitano’ di Giambruno aveva infatti ripreso a palpitare per una bellissima donna salentina, ma l’ardente fiamma della passione si sarebbe spenta velocemente”.

Il giornalista era stato in effetti fotografato da La Repubblica mentre si trovava in vacanza in Puglia in compagnia di una donna misteriosa. Era stato Lettera 43 a rivelare l’identità della donna: si trattava di Federica Bianco, un passato di attrice prima di avvicinarsi al mondo della politica e in particolar modo alla Lega.

“Folgorata sulla via di Pontida, fu inserita nell’organigramma della Lega in Lazio, dal 2019 al 2021. Sul suo profilo Instagram, infatti, campeggiano foto con Salvini, Giorgetti, lo stesso Crippa, financo Berlusconi e Marta Fascina” si legge ancora su Dagospia.

Federica Bianco, infatti, è l’ex fidanzata di Andrea Crippa, numero due del Carroccio. “Giambruno aveva perso la testa per una donna così avvenente. I due piccioncini, dopo la scintilla scoccata in Puglia, hanno continuato a vedersi a Roma, con il povero Giambruno costretto per settimane a fare avanti e indietro con la sua Porsche verso Tivoli, dove vive la bella salentina” scrive ancora il sito diretto da Roberto D’Agostino.

Il leghista Crippa, però, una volta terminata la sua relazione con Anna Falchi si sarebbe riavvicinato all’ex fidanzata: “L’ex conduttore di Diario del giorno, smollato una seconda volta, non l’avrebbe presa benissimo: si vocifera che qualche giorno fa ci sia stato un aspro battibecco tra Giambruno e la Bianco a Salotto 42, locale trendy a Piazza di Pietra a Roma”.