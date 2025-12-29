Andrea Delogu: “Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Il problema è la sua età”

Andrea Delogu torna a parlare del suo rapporto con il maestro di Ballando con le Stelle Nikita Perotti. In una diretta su Instagram, condivisa proprio con il ballerino, la conduttrice ha letto una domanda di una follower. “Perché solo amici?” chiedeva un’utente. La presentatrice ha quindi risposto: “Perché io ho 43 anni, lui 21. Il problema non è la differenza d’età, ma la sua età”. Nikita Perotti ha reagito sorridendo con la diretta che poi è andata avanti.

Per me la spiegazione sta tutta nella risata di Nikita.

Così tanto giusta che non la so spiegare pic.twitter.com/SZYSoH8FaK — Fede ☁️🌈✈️ (@GiuGiuSanto) December 26, 2025

Andrea Delogu non ha mai nascosto i suoi sentimenti per il ballerino. In un post pubblicato prima della finale di Ballando con le Stelle, poi vinta proprio dalla coppia Delogu-Perotti, la conduttrice aveva parlato di un “legame puro” che non sarebbe finito dopo la trasmissione. “È un legame vero, vivo di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando” aveva scritto la presentatrice.