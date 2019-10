Andrea Damante ha una nuova fidanzata

Si chiama Chiara Montemurro e pare essere la nuova fidanzata di Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne l’ha mostrata al mondo intero su Instagram, quando, nelle ultime ore, ha condiviso una storia in cui compare proprio lei, “Diabolik”.

La storia è in bianco e nero e Andrea Damante per scherzare chiama la sua nuova fiamma “Diabolik”, ma quello che salta subito all’occhio di un follower attento del dj di Verona è che Chiara assomiglia in modo impressionante a Giulia De Lellis, ex storica di Damante.

Insomma, i fan del dj e quelli della giovanissima influencer romana non possono non aver notato il dettaglio. Già dalla foto postata dall’ex tronista si nota la somiglianza al limite dell’imbarazzante, ma è andando a spulciare sull’account Instagram della bellissima Chiara che tutto sembra ancora più evidente.

Chiara Montemurro, romana come Giulia De Lellis, ha 25 anni e ha un sogno nel cassetto: diventare un’attrice. E infatti la giovanissima Chiara è iscritta alla Scuola Nazionale di Cinema. Qualche comparsata già l’ha fatta, la bellissima nuova fiamma di Andrea Damante. Chiara Monterummo è comparsa in un video musicale degli Zero Assoluto, All’improvviso, e ha posato per Abercrombie&Ficht.

Damante e Chiara sono stati avvistati in più di un’occasione e pare che il loro non sia solo un flirt, ma questo lo deciderà il tempo. Per ora pare proprio che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia messo da parte la questione del libro della sua ex, scritto da Giulia De Lellis proprio dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante.

Nel libro la giovane influencer di Ostia non ha fatto un ritratto carino di Damante: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” racconta, infatti, proprio la storia dei diversi tradimenti di Andrea nei confronti di Giulia De Lellis.

Potrebbero interessarti Heather Parisi: “Soffrivo di bulimia, pesavo 43 kg, avevo accanto persone terribili” X Factor 13, Sfera Ebbasta contro Mika: “Parli proprio tu vestito così?” Belen Rodriguez protagonista di una serie Netflix? “Sto per realizzare un sogno”

Lei non l’ha mandata giù e ha deciso addirittura di scrivere un libro sulla loro storia finita male, malissimo. Nonostante il dolore di quella relazione conclusasi nel peggiore dei modi, sia Giulia che Andrea stanno provando ad andare avanti. Lei è felicemente fidanzata con un altro Andrea, il motociclista Iannone e la loro storia va a gonfie vele. Lui, dopo una serie di flirt, sembra voler ripartire proprio da lei: Giu.. ops, Chiara.