Giulia De Lellis sotto attacco degli haters per una foto in intimo: “Sei troppo magra”

Giulia De Lellis ha pubblicato una foto in intimo su Instagram ed è stata duramente attaccata dagli haters. La giovane influencer di Ostia si è vista subissata di commenti negativi a causa di uno scatto postato nei social nelle ultime ore.

La 23enne romana ha pubblicato una foto in cui appare, sempre bellissima, mentre posa indossando un completino intimo bordeaux. Sotto al post si sono moltiplicati i commenti dei fan della giovane influencer, che si sono complimentati con Giulia De Lellis per il fisico mozzafiato e la bellezza naturale.

Giulia De Lellis pubblica una foto senza reggiseno su Instagram

In tanti, però, non hanno apprezzato e, anzi, hanno duramente criticato un aspetto del fisico della influencer: la sua magrezza. “Troppo magra. Bella ma troppo magra. Scheletrica”, ha scritto un utente sotto al post di Giulia De Lellis in intimo. “Stai male in questa foto”, si legge in un altro commento. “Giuli in questa foto stai male”, ha aggiunto un altro utente.

Insomma, tra le decine e decine di messaggi di apprezzamento, arrivano anche diversi commenti negativi. Non è la prima volta che all’influencer viene mossa la critica della magrezza. Sui social, poi, il rischio di emulazione è altissimo e in tanti ammoniscono l’atteggiamento di fashion blogger e influencer che mostrando sempre i loro fisici perfetti indurrebbero i più giovani e sensibili a imitarli, andando incontro anche a scelte drastiche dal punto di vista alimentare.

Giulia De Lellis non ha mai risposto a critiche del genere, ma, anzi, in più di un’occasione ha sfruttato proprio i social e il suo ruolo sui social per diffondere un tipo di messaggio opposto: la giovane influencer si è mostrata più di una volta senza trucco e ha così fatto notare le imperfezioni della sua pelle, proprio per spingere così i suoi follower ad amarsi per quello che si è.

Potrebbero interessarti Il gesto d’amore di Tomaso Trussardi per Michelle Hunziker nella finale di Amici Celebrities Emma Marrone, esce l’album Fortuna: tutte le date del tour Francesco Monte contro i reality: “Umiliato all’Isola dei Famosi, deriso al Grande Fratello”

Giulia De Lellis su Instagram aiuta un ragazzo a fare coming out