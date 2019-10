Giulia De Lellis aiuta un ragazzo a fare coming out

Il web è un posto magnifico anche per questo, a volte diventa il posto in cui le persone si aiutano: e così Giulia De Lellis tramite una storia su Instagram ha supportato un suo fan che le ha raccontato di aver fatto coming out.

Già da qualche tempo la giovanissima influencer romana ha deciso di condividere le storie dei suoi follower che si aprono con lei e le raccontano le loro esperienze in fatto di amore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto ha condiviso le parole di Lorenzo e ha raccontato la sua storia.

Lorenzo risponde a una storia di Giulia De Lellis inviandole un messaggio lunghissimo: “Buongiorno Giulia. Sì, hai ragione, a volte non si ha il coraggio di affrontare certe situazioni e certi argomenti anche delicati. Io ti volevo raccontare un po’ di me e della mia situazione. Ho un segreto che tengo nascosto per me forse da troppo tempo, forse da sempre. In cuor mio già lo so, ma non ho il coraggio di farlo. Non ho il coraggio di raccontarmi forse perché ho paura del giudizio, forse perché ho paura di essere allontanato”.

“Adesso ho preso il via a raccontare di me e non riesco più a smettere, forse perché è una delle prime volte che lo faccio veramente… che un po’ mi libero l’anima, il cuore da mille pensieri, da mille emozioni.. e piango, piango perché ho paura… piango perché vorrei vivere magari un giorno una storia d’amore davanti a tutti… alla luce del sole e invece sono qui fermo immobile. Non libero, a vivere tante emozioni come le sento dentro. Fermo da tante situazioni. Non riesco a fare un passo di svolta che mi dà la gioia di poter intraprendere un percorso con una persona”, continua Lorenzo.

“Oggi ho preso un caffè virtuale con @real_lorenzo93. Mi ha raccontato la sua storia che purtorppo o per fortuna non è solo la sua. A quanto pare a volte l’amore ci fa sentire sbagliati, fuori luogo persino diversi. Gli ho consigliato di essere lo specchio delle reazioni che vorrebbe ricevere, ma finché si sentirà diverso lo tratteranno da diverso. Amare non è mai sbagliato, soprattutto quando l’inizio è amare noi stessi!”, scrive l’influencer.

“Oggi ha deciso di amarsi un po’ di più e mi ha chiesto di condividere la sua storia sperando di dare un po’ più di coraggio a chi è nella sua stessa situazione. Lorenzo, ha 26 anni è un ragazzo gay, innamorato della vita, che non ha più voglia di nascondersi. E la sua famiglia ora lo sa 🙂 Vuole che tutti ora lo sappiano! Fino a qualche minuto fa aveva paura di dirlo. Ha detto basta! A chi legge questo, a prescindere da se conosce o meno Lorenzo, voglio dire che accettarsi è la scelta migliore quindi bisogna andarne fieri, non nascondersi! E poi l’amore è bello perché è vario, un po’ come il mondo. Festeggia stasera, e chi ti ama ti capirà, magari non oggi, non ora.. ma lo farà ❤ Sei stato coraggioso”, conclude Giulia De Lellis.