Ambra Angiolini: “Massimo Allegri? “Mi sono innamorata di lui perché siamo due sbagli”

Ambra Angiolini si racconta in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. Tra le altre cose, l’attrice romana affronta il tema dell’amore e parla della relazione con Massimo Allegri.

L’ex tecnico bianconero pare che abbia aiutato Ambra Angiolini a uscire da un momento triste: “È la mia cura”.

Qualche mese Massimo Allegri ha dichiarato di volerla sposare. Dopo due anni di convivenza Massimo e Ambra sono andati a vivere insieme e si sono trasferiti a Brescia.

“Lui è la cosa che mi salva dai momenti dolorosi – ha confessato l’attrice romana sul grande schermo con il film ‘Brave Ragazze’ – è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti. Rido quando leggo cosa scrivono di lui i giornali. Mi sono innamorata di lui – continua Ambra – perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore“.

Ambra Angiolini e quella dedica a Francesco Renga che spiazza tutti

Potrebbero interessarti Elton John svela alcuni dettagli della sua autobiografia: “Stavo per morire, mi diagnosticarono 24 ore di vita” Fedez: “Chiara Ferragni è mia moglie. Luis Sal il vero amore della mia vita” Belen Rodriguez fuma in un luogo chiuso e infrange la legge: il dettaglio nella foto