Alvaro Morata e Alice Campello divorziano? I rumors: “Lui vuole separarsi, lei non mostra più i figli sui social”

Da diverse settimane si rincorrono le indiscrezioni su una nuova crisi che avrebbe colpito Alvaro Morata e Alice Campello: questa volta, però, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero i due a un passo dal divorzio. A lanciare l’ultima bomba è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui suoi social, ha riportato alcune voci riguardanti la coppia. “Tra Morata e Alice, a quanto mi hanno detto, è finita. Lei è rientrata dalla Spagna di fretta dopo il suo infortunio, ma Morata è un muro”. A decidere di interrompere la relazione sarebbe stato l’ex calciatore di Juventus e Milan, ora attualmente al Como: “Morata vuole separarsi, sono già per vie legali”.

“Non è la prima persona che sa, che me lo dice. Sembra che, nel caso lei accettasse, si procederebbe con la separazione. Nel frattempo ho visto che lei non mette più stories in cui si vedono i visi dei figli, quindi sicuramente qualcosa c’è” ha commentato l’esperta di gossip. Di recente, numerosi follower avevano notato che i due non compaiono insieme sui rispettivi profili social dal 5 novembre scorso. Il calciatore del Como, inoltre, ha modificato la sua biografia su Instagram eliminando qualsiasi riferimento alla moglie, mentre l’influencer, nelle ultime immagini postate su Instagram, non porterebbe più la fede.