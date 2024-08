Alice Campello torna a parlare della rottura con Morata: “Ma quali tradimenti, non c’è mai stato nulla”

Alice Campello torna a parlare della rottura con Morata

Alice Campello torna a parlare della rottura con il suo ex Alvaro Morata, smentendo per l’ennesima volta che la separazione sia avvenuta a causa di un tradimento.

L’influencer non solo ha difeso l’ex marito, ma ha anche aggiunto alcuni dettagli sulla loro vita di coppia. In un commento su Instagram, infatti, Alice Campello ha dichiarato: “All’inizio volevo controllare la situazione perché soffrivo queste bugie ma poi ho capito che ognuno penserà sempre ciò che vuole e che tutti si faranno sempre tutte le fantasie che vogliono. Questo non posso controllarlo”.

“Io so che persona sono e so che persona è Alvaro. Lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e io metterei il mio corpo sul fuoco perché so che neanche lui ha mai mancato di rispetto a me. Non esistono infatti foto, video, messaggi perché non c’è mai stato nulla nonostante ci sia tutto il mondo che sta cercando qualcosa che non esiste” ha aggiunto l’influencer.

Alice Campello ha quindi concluso: “I motivi sono nostri e rimarranno nostri. Le vacanze, le foto, l’amore è vero ma ciò non toglie che essendo molto giovani e avendo vissuto tante cose (matrimonio, quattro gravidanze, undici traslochi, depressioni mie dopo ogni parto e depressioni sue per alcuni momenti nel calcio e tante altre cose) possano portare ad avere dei confronti che a lungo andare non sono positivi. Potrei mettere una foto anche ora dicendo che lo adoro perché è la verità ma ciò non toglie che ci sia un’altra parte che ovviamente non si vede e che ci ha fatto arrivare a ciò. Non c’è altro”.