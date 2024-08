Rottura Morata-Campello, l’indiscrezione: “Io so cos’è successo, è stata Alice a lasciarlo”

Rottura Morata-Campello, l’indiscrezione: “È stata Alice a lasciarlo”

La notizia della rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello ha colto di sorpresa tutti: la coppia, infatti, sembrava più innamorata che mai almeno fino a qualche settimana fa.

Ma cosa è successo allora? Il giornalista Gabriele Parpiglia ha ricostruito sui social gli ultimi mesi della coppia rivelando che è stata Alice Campello a lasciare Alvaro Morata.

Secondo Parpiglia “la favola si interrompe quando mesi fa iniziano i litigi irrecuperabili, uno via l’altro. Incomprensioni. La distanza. Un forte momento di stress vissuto dal calciatore. Fortissimo . Poi quelle parole che non si incontrano più. Infine la scelta di Alice e l’annuncio congiunto della rottura e la richiesta di rispetto e silenzio entrambi. Una cosa però va sottolineata: non c’è una terza persona”.

“Non c’è una terza incomoda. Non c’è stato un tradimento (almeno per ora questa è la versione ufficiale e Alice non vuole nemmeno pensarci lontanamente a una cosa simile, ndr). Oggi c’è solo sofferenza da parte di entrambi sia per chi lascia, sia per chi viene lasciato. E questo possiamo dirlo, affermalo con certezza”.

Più di Totti e la Blasi. Più di Fedez e la Ferragni. Oltre ogni immaginazione ma attenzione non… inaspettato. Almeno per loro due lontano dai social . Finisce con un lungo strascico di dolore la storia tra il neo calciatore del Milan Alvaro

Morata e la moglie Alice Campello.… pic.twitter.com/ZVNfJcwNlc — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) August 12, 2024

E a un follower che scrive “Parpiglia sembra dire che la scelta della separazione sia di Alice. La vedo dura”, il giornalista risponde sui social: “Non sembra. Lo dico , lo so, non posso aggiungere altro perché ho dato la mia parola”.