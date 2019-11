Alessia Marcuzzi e l’errore con il filtro su Instagram: l’epic fail fa impazzire i fan

Alessia Marcuzzi è una assidua frequentatrice di Instagram, dove riscuote un grande successo, ma stavolta qualcosa è andato storto con un filtro utilizzato dalla conduttrice di Mediaset per errore.

È successo qualche giorno fa, quando la presentatrice ha voluto fare una serie di storie con la figlia Mia per provare un nuovo filtro, ma si è resa protagonista di una scenetta davvero divertente. Il filtro in questione è quello che impazza su tutte le storie (di vip e non) e consiste in un giochino sfizioso: il soggetto inquadrato nel video deve indovinare un oggetto che compare sulla sua testa. Dall’altra parte dello schermo, chi gira la storia è chiamato a dare indizi al giocatore.

Così Alessia ha iniziato il gioco con la figlia: Mia doveva indovinare l’oggetto che compariva sulla sua testa, peccato che dall’altra parte non ci fosse una persona in grado di suggerirle le informazioni corrette.

Così la conduttrice ha scambiato una puzzola per un procione e addirittura un tappo di bottiglia per un hamburger. Insomma, il gioco si è trasformato presto in un siparietto divertentissimo, in cui mamma Alessia appare impacciatissima nel tentativo di dare suggerimenti sbagliati alla povera figlia.

Come suo solito, Alessia Marcuzzi ha saputo ironizzare sugli errori, scoppiando a ridere e ammettendo le proprie colpe. Anche i fan, dall’altra parte, non hanno potuto far altro che sorridere per la scenetta divertente di cui si è resa protagonista la conduttrice.

