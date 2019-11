Alessia Marcuzzi cambia look: le foto del nuovo taglio di capelli

La showgirl e conduttrice tv Alessia Marcuzzi ha deciso di cambiare look. Il nuovo taglio di capelli corti ha attirato l’attenzione dei fan, i quali si sono affrettati a commentare la nuova acconciatura della presentatrice de Le Iene su Instagram.

Il look della 47enne è spesso oggetto di critiche da parte degli haters, nel mirino la scelta degli abiti molto giovanili della conduttrice e il suo atteggiamento definito “da ragazzina”, ma Alessia Marcuzzi non si lascia intimorire dagli odiatori del web e mantiene la sua personalità allegra anche attraverso i suoi look.

Il suo ultimo cambiamento riguarda i capelli, il nuovo taglio è un caschetto molto corto che è stato subito approvato da fan e non. Anche personaggi famosi come Chiara Ferragni, Laura Pausini e Karina Cascella hanno espresso pareri positivi per la nuova acconciatura di Alessia Marcuzzi commentando i post.

Nel post Instagram Alessia Marcuzzi scrive: “New haircut” e posta un video in cui mostra il nuovo taglio.





Alessia Marcuzzi: tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice televisiva