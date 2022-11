L’ex marito di Alessia Marcuzzi non vuole arrendersi: “Ha numerose pretendenti ma lui vuole riconquistarla”

L’ex marito di Alessia Marcuzzi vuole riconquistare la conduttrice

Paolo Calabresi Marconi, ex marito di Alessia Marcuzzi, vuole riconquistare la conduttrice nonostante le numerose pretendenti: è quanto sostiene il settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip.

“Paolo Calabresi Marconi – si legge nell’ultimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini – vanta uno stuolo di corteggiatrici a Roma Nord (su tutte si fa notare una mora). Eppure, il cuore dell’imprenditore batte ancora fortissimo per l’ex moglie”.

L’imprenditore, dunque, non si sarebbe arresto e, piuttosto che intavolare nuove relazioni, sarebbe intenzionato a tentare il tutto per tutto per tornare insieme alla sua ex.

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi hanno annunciato la loro separazione circa un mese fa attraverso una nota congiunta: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono sposati nel 2014, in una cerimonia in gran segreto che colse impreparati anche i paparazzi. Era il 10 dicembre e i due celebrarono il loro amore nelle campagne inglesi di Cotswold.