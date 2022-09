Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati: “Il matrimonio è finito”

Il matrimonio di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi è finito. I due hanno annunciato in una nota congiunta la fine della loro relazione “ma la nostra famiglia continuerà ad esistere”. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, si legge nella nota.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono sposati nel 2014, in una cerimonia in gran segreto che colse impreparati anche i paparazzi. Era il 10 dicembre e i due celebrarono il loro amore nelle campagne inglesi di Cotswold. Perché in Inghilterra? “Il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra – raccontò all’epoca Alessia Marcuzzi – e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze”. Alessia era già mamma di Tommaso e Mia, figli avuti da Simone Inzaghi nel 2001 e da Francesco Facchinetti nel 2011. Il matrimonio era arrivato un anno dopo l’inizio della loro storia d’amore.