Alessandro Borghese: “A scuola mi prendevano in giro perché mamma era nuda su Playboy”

Alessandro Borghese: “A scuola mi prendevano in giro per mia mamma”

Ospite del podcast Tintoria, Alessandro Borghese ha fatto diverse rivelazioni sia sulla sua vita professionale che su quella privata.

Tra queste anche una riguardante la sua infanzia e sua madre, la nota attrice Barbara Bouchet. “Se sei negli Anni Ottanta, quando hai 13-14 anni e tua madre è una sex symbol, leggi Barbarella nazionale, è una battaglia continua” ha dichiarato lo chef.

“Andavo a scuola e i compagni, che a quell’età non hanno tanti peli sulla lingua, mi dicevano di avere visto in tv mamma nuda. Mi prendevano in giro, io ci discutevo, li ho persino presi a pizze. Mi sono fatto le spalle, che è quello che bisogna fare a scuola, oltre a studiare. Serve per la vita”.

Alessandro Borghese, poi, ha rivelato il consiglio che la madre gli dava per superare la cosa: “Tu vai e dì che tua madre sta nuda su Playboy perché se lo può permettere, invece la mamma del tuo amico è un cesso”.

Borghese, poi, ha raccontato alcuni retroscena inerenti al programma 4 Ristoranti: “Ogni tanto ci sono delle litigate che dobbiamo tagliare. Funziona che all’inizio c’è l’entusiasmo di essere stati scelti e io dico sempre ‘avete già vinto’ perché c’è un grande ritorno pubblicitario. Quindi gli consiglio di non fare i ‘gargarozzoni’, di non aumentate i prezzi che poi non fa bene. Tanti hanno pure chiuso. All’inizio si amano e io gli dico ‘oggi da te domani da loro, sii onesto, sii obiettivo e trasparente, dì quello che devi dire’, ma c’è sempre un po’ ‘di remora all’inizio. Questo dura due giorni, il terzo crollano tutti i freni inibitori, il quarto giorno arriviamo al tavolo del confronto perché la cucina, il cibo in Italia è qualcosa di importante. È come la memoria ancestrale, è come la musica, ha la stessa memoria evocativa”.