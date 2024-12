Alessandro Basciano: “Ho denunciato Sophie Codegoni per sottrazione di minore”

Alessandro Basciano: “Ho denunciato Sophie Codegoni”

Nuovo capitolo della vicenda Basciano-Codegoni con il dj e personaggio televisivo che ha fatto sapere di aver denunciato l’ex compagna per sottrazione di minore.

Alessandro Basciano, che era stato arrestato e poi rilasciato dopo 48 ore con l’accusa di stalking proprio nei confronti della sua ex Sophie Codegoni, ha scritto tra le stories del suo profilo Instagram: “Un padre non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta. Ho seguito la strada della legalità, abbiamo depositato un ricorso in tribunale, fatto tre denunce per sottrazione di minore, ma la giustizia ha i suoi tempi. Nel frattempo non so dove si trovi mia figlia, se sta bene, con chi sia. È chiaro che molte azioni siano finalizzate a suscitare una mia reazione, infinite provocazioni che schivo come sassi”.

“Strumentalizzare l’amore per una figlia, utilizzarla come se fosse un oggetto di proprietà esclusiva è di quanto più crudele esista al mondo. Vado dritto per la mia strada, confidando nella giustizia, nella verità e nel tempo. Certo che tutto il male ritorni al mittente, anche nei confronti di chi si prodiga per farmi del male morale ma anche fisico, un giorno questo ultimo concetto sarà più chiaro a tutti, per ora va bene così” scrive ancora il dj.

L’influencer, dal canto suo, non ha commentato le ultime dichiarazioni del suo ex, che aveva precedentemente attaccato dopo la pubblicazione di alcune foto sulla rivista Chi che ritraevano i due insieme, in compagnia della loro figlia.

“A volte guardando delle foto ci si può fare un’idea completamente diversa da quella che è la realtà e si scrivono articoli che manifestano più il desiderio del giornalista ottimista ma che, evidentemente, non conosce i fatti. Questa foto, e quelle che verranno, testimoniano un incontro procurato con l’inganno” aveva scritto Sophie Codegoni aggiungendo: “Non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine, anzi, questo incontro ha prodotto ulteriore materiale per il fascicolo legale”.