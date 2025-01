Alessandro Basciano di nuovo contro Sophie Codegoni: “Lei a ‘lavoro’ e nessuno a prendere mia figlia a scuola”

Alessandro Basciano di nuovo contro Sophie Codegoni

Nuovo capitolo della vicenda Basciano-Codegoni con il dj e personaggio televisivo, arrestato e poi rilasciato dopo 48 ore con l’accusa di stalking proprio nei confronti di Sophie Codegoni, che ha attaccato nuovamente la sua ex compagna.

In una storia postata sul suo profilo Instagram, infatti, Alessandro Basciano ha scritto: “In questo momento sono felicemente con mia figlia. Ma non per ‘gentile concessione’ solo perché se non fossi andato a prenderla io a scuola, nonostante non stia bene, sarebbe rimasta lì la piccola”.

“Infatti, chi ha la gestione abituale (nonostante siamo entrambi congiuntamente affidatari) della bimba è fuori per asseriti impegni ‘lavorativi’ e non si è curata delle sorti della stessa considerato che solo io e lei possiamo prelevarla da scuola (questione di scelte). La piccola passerà la notte con me, sono al settimo cielo per questo, dispiaciuto solo per la modalità. Se la bimba non sta con la mamma che almeno stesse col papà e non con terze persone soventi e malsane e presto capirete perché”.

Basciano ha quindi concluso: “Ps, pensavo si fosse toccato il fondo ma a quanto pare non vi è limite al peggio è tutto molto grave e meschinamente folle! Tutto questo va avanti da più di un anno e ora metto un punto e tutti a tacere uno a uno. Buona serata, ora mi godo mia figlia”.