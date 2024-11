Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: “Ha lasciato nostra figlia con la mamma per andare con un attore”

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: “Ha lasciato nostra figlia”

Arrestato e rilasciato nel giro di 48 ore con l’accusa di stalking, Alessandro Basciano nega le accuse lanciate dalla sua ex Sophie Codegoni e attacca l’influencer.

Ospite di Falsissimo, il nuovo format di Fabrizio Corona disponibile su Youtube, il deejay e personaggio televisivo ha negato le accuse della sua ex scagliandosi contro l’influencer per un presunto tradimento con un famoso attore.

“Quello che è successo a giugno per me è un tradimento – ha dichiarato Basciano – Anche perché io avevo ancora la roba a casa sua e della bambina. Ufficialmente non stavamo insieme però io la vedo come una forma di tradimento, come lei ne ha viste altre. Lei era con queste sue solite amicizie durante la Fashion Week Uomo, solita gente, immagine, contesti, circoletto e queste cose qui. Lei si mette sulle orme di un noto attore di una famosa serie Netflix. Io non lo voglio nominare”.

Il racconto di Alessandro Basciano prosegue: “Lei quel sabato notte viene invitata in un club di Milano, partecipa a questa cena e il dopo cena finisce a tarda notte a Palazzo Parigi, dove c’era anche il fotografo che fotografa tutti ed è un caro amico di Sophie. Restano tutti fino a mattinata inoltrata, ma alla fine rimangono soli lei e questo attore. E devo dire che lei mi ha confermato che c’è stato qualcosa ma non una cosa completa”.

Il nome dell’attore, poi, è stato fatto da Fabrizio Corona: “Lo dico io chi è, si chiama Aron Piper. Non ci ha fatto l’amore perché lui era strafatto di cocaina”.

Basciano, quindi, ha raccontato: “Lui le ha offerto cocaina. Premesso che ci sia andata o no, sono stati senza vestiti assieme nel letto. E lei ha lasciato tre giorni mia figlia a sua madre e è andata appresso a uno fatto di cocaina, dopo l’importanza che le ho dato rendendola madre”.

Quest’ultima frase in particolare ha indignato il web così come tutta la puntata: numerosi utenti, infatti, hanno non solo stigmatizzato quanto dichiarato da Basciano ma anche rimproverato sia lui che Corona per il modo in cui è stata affrontata una vicenda a dir poco delicata.