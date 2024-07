Alberto Matano: “Ho avuto diverse ragazze prima di conoscere il mio attuale marito”

Il giornalista della Rai Alberto Matano, dichiaratamente omosessuale, ha rivelato di aver avuto in passato storie con ragazze, prima di conoscere il suo attuale marito.

“Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito”, racconta Matano in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

“Con una ragazza in particolare – dice – ho avuto una lunga storia. Siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico”.

Matano, 51 anni, vicedirettore dell’intrattenimento Daytime della Rai, ha reso pubblicamente nota la propria omosessualità nel 2022, lo stesso anno in cui – l’11 giugno – si è unito civilmente con il suo compagno, l’avvocato Riccardo Mannino.

Nell’intervista a Oggi, il giornalista ha rivelato anche di avere in programma un futuro da scrittore. Alla domanda su come si vede tra dieci anni, ha risposto infatti così: “Vorrei dedicarmi a un romanzo che ho nel cassetto. Chissà, forse inizierà per me una terza vita”.

