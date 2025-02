Lo sfogo di Alba Parietti: “Qualcuno mi giudica ridicola perché metto i filtri? La vanità non è un peccato”

Lo sfogo di Alba Parietti sui filtri: “La vanità non è un peccato”

Alba Parietti si è sfogata contro coloro che l’accusano di utilizzare in maniera eccessiva i filtri bellezza disponibili sui social.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, la showgirl ha scritto: “La mia grande ambizione è essere la più stupida ma stare tra persone molto intelligenti e non sentirmi la più intelligente tra gli stupidì. Io non riservo nessuna sorpresa, sono sempre stata coerente e fedele a me stessa. I miei difetti li mostro subito come in una sfida. I pregi li conservo gelosamente e li conoscono solo quelli che stimo e rispetto”.

E ancora: “Di tutto mi si può accusare ma non di mostrare un’altra me. Non lusingo e non mento mai. Perché non desidero piacere a tutti . Desidero continuare a piacere a me . E questo è un momento in cui sono particolarmente fiera della donna che sono: libera , allegra, dignitosa. Qualcuno mi giudica perché metto i filtri ? Mi giudica addirittura ‘ridicola’ per questo? Si chiama peccato di vanità”.

Alba Parietti, quindi, conclude: “Ora provate a deridermi o giudicarmi per qualcosa che riguarda la mia etica, la mia coerenza, la mia integrità, la mia tenacia, determinazione, forza o morale, poi comparate la vostra alla mia e vediamo chi è davvero ridicolo. La vanità fine a se stessa, è una debolezza dandy, non è un peccato. L’invidia, la disonestà intellettuale, la stupidità e la cattiveria lo sono”.