Alba Parietti nel mirino degli hater per una foto in costume

Alba Parietti è finita nel mirino degli hater per una serie di foto che la ritraggono in costume da bagno pubblicate sul suo profilo Instagram.

In vacanza a Courmayeur insieme al suo compagno Fabio Adami, la showgirl ha scritto: “Sono anni che mi sento definire , come se fossi uno strano animale, in realtà strana lo sono , animale anche in trasformazione e con stupore pià camaleontica di quanto io stessa avrei potuto supporre. Io sono cresciuta con una madre è un nonno pittori, artisti esteti , eclettici e fantasiosi. Ciò che più mi importa è dare sempre il massimo a me stessa e a chi amo. Avrò tempo per rassegnarmi e dormire quando la vita non mi darà più modo di esistere, ma fino a quel momento mi voglio rappresentare nel modo che più mi somiglia : piacendomi”.

“Io vivo senza falsi pudori l’amore per me stessa e ciò che amo , ho il gusto perverso di essere criticata , amata, odiata solo perché mi piace piacere e piacermi. Non c’è superficialità in questo, c’è consapevolezza , impegno e sfida alla vita, al tempo , ai luoghi comuni , alla morale comune. Io sono questa : vanitosa, infantile, adolescente nell’anima” ha scritto ancora Alba Parietti.

“Mi spiace per chi non crede che la bellezza sua un valore, una fierezza , perché la bellezza non è mai di per se legata alla superficialità ma alle emozioni che riesce a scatenare che sono tutt’altro che banali. Ognuno dovrebbe fare di se stesso un’opera d’arte, crescendo, curandosi, studiando, seguendo i propri talenti, valorizzandosi, amandosi, non solo esteticamente , ma spiritualmente, con ambizioni che ti facciano sentire fiera di chi sei”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Il post, però, è finito nel mirino degli haters. In particolare, un utente ha criticato la showgirl scrivendo: “Vorrei vedere come sei davvero al mattino senza filtri appena scesa dal letto e poi ne riparliamo”.

Con la sua risposta, però, Alba Parietti ha subito zittito le critiche: “Secondo l’uomo che mi ama e vive con me il mattino è il mio momento migliore. E non è il solo a dirlo, guarda un po’ che delusione”.