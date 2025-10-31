Icona app
Home » Gossip
Gossip

Achille Costacurta: “Ho preso tutto il metadone che c’era, quando ho chiesto l’eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta”

Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ripercorre la sua difficile adolescenza

di Niccolò Di Francesco
Dall’abuso di sostanze alla diagnosi tardiva di ADHD fino al rapporto con i genitori Billy Costacurta e Martina Colombari: Achille Costacurta ripercorre la sua adolescenza al podcast di Luca Casadei, One More Time. “A scuola non riuscivo a stare fermo, i professori non capivano, e nessuno mi aveva diagnosticato l’ADHD. L’ho scoperto solo l’anno scorso in Svizzera” rivela il ragazzo. Il racconto, poi, prosegue: “Ho iniziato a fumare a 13 anni, a 18 ho provato la mescalina. Una volta ho avuto una colluttazione con la polizia. Ero sotto effetto e ho fatto il matto su un taxi. Il poliziotto arriva, mi tira un pugno in faccia, io ero allucinato quindi l’ho spaccato di legnate. Lì dopo poco mi fanno il primo TSO, me ne hanno fatti 7. Il problema era che, quando me l’hanno fatto a Padova, perfetti, gentilissimi, a Milano mi hanno legato al letto per tre giorni perché gli ho dato un colpo sulla spalla. Urlavo che mi serviva il pappagallo, io ero legato, mani e piedi, tutto, e mi dovevo fare la pipì addosso”.

“Quando sono andato in clinica in Svizzera mi hanno detto: ‘se fossi stato fuori altri 10 giorni saresti morto’ perché hai il cuore a riposo a 150 battiti.  La Svizzera da così a così, ti dicono: ‘Tu sei qua e puoi scegliere, se ti vuoi drogare c’è la strada, puoi andare e puoi fare quello che vuoi, vai. Se tu invece hai bisogno di una mano, vieni qua e noi ti aiutiamo’. Mi hanno fatto cambiar vita, grazie a loro io non mi drogo più. Il loro approccio ti fa capire veramente le cose importanti. Li ringrazierò per tutta la vita”.

Achille Costacurta, poi, racconta un momento drammatico della sua vita, ovvero quando ha tentato il suicidio a 16 anni: “Ho iniziato a spacciare fumo. Arrivata la quarantena, tutti chiusi in casa, fumo non ce n’è. A me riusciva ad arrivare comunque tramite dei canali, avevo creato una rete e mi hanno arrestato a 15 anni e mezzo. Quindi faccio il mio primo compleanno dei 16 anni lì, centro penale comunità terapeutica. Non ce la facevo più, aspetto la notte quando c’è un solo operatore ed entro in ufficio, lo distraggo e prendo le chiavi dell’infermeria. Lo chiudo dentro l’ufficio, lui con le sue chiavi riesce a uscire. Io però nel frattempo ero già in infermeria e prendo tutto il metadone che c’era, sette boccettine, mi chiudo in bagno e le bevo tutte, volevo suicidarmi. Arrivano i pompieri e sfondano la porta, poi l’ambulanza. Nessun medico ha saputo dirmi come io sia ancora vivo perché l’equivalente di sette boccettine di metadone sono sui 35, 42 grammi di eroina. La gente muore con un grammo”.

Un episodio che ha segnato profondamente lui e i suoi genitori: “Mia madre ha pianto tanto. Mio papà l’unica volta che gli ho visto scendere una lacrima è stato quando mi hanno proprio portato via. Quando mi avevano fatto il depot, io tutti i giorni chiedevo di andare a fare l’eutanasia perché non avevo più emozioni e volevo morire. E lì l’ho visto piangere”. La svolta è arrivata grazie a un percorso terapeutico intrapreso in Svizzera: “Mi hanno aiutato a capire cosa è davvero importante nella vita”. Ora, Achille ha le idee chiare sul suo futuro: “Voglio creare centri per ragazzi con sindrome di Down e altre difficoltà, con ippoterapia, animali e mare. Voglio dare loro le emozioni che io ho scoperto tardi nella vita”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca