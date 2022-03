Zelensky al Parlamento Europeo: “Vogliamo entrare nell’Ue, diamo la nostra vita per la libertà”

“Credo che l’Unione Europea sarà molto più forte con noi”. Lo ha dichiarato oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenuto in videocollegamento alla plenaria straordinaria del parlamento europeo dedicata alla guerra in Ucraina.“La nostra gente è molto motivata, stiamo combattendo per nostri diritti e libertà e ora per la nostra sopravvivenza, ma anche per essere membri alla pari dell’Europa e credo che oggi stiamo mostrando a tutti quello che siamo”, ha evidenziato Zelensky, che ieri aveva chiesto l’ammissione “immediata” all’Ue dopo l’apertura della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Non se dire buongiorno, buon pomeriggio o buona sera. Non ci riesco perché ogni giorno per qualcuno potrebbe essere l’ultimo giorno. Parlo per i miei cittadini che difendono la libertà a caro prezzo”, ha detto oggi Zelensky, dopo aver in mattinata accusato la Russia di “terrorismo di stato” per gli intensi bombardamenti di Kharkiv, seconda città del paese.

“Oggi diamo la nostra vita per i valori, la libertà, il desiderio di essere liberi. Stiamo rinunciando a persone migliori, quelle più coraggiose” ma “gli ucraini sono incredibili” e “sono convinto che supereremo tutto”, ha detto Zelensky, definendo la mattinata di oggi “tragica” per l’Ucraina. “Due missili hanno colpito la città di Kharkiv che si trova alla frontiera con la federazione russa”, ha detto Zelensky, intervenendo al Parlamento europeo. “Perché ci sono bambini tra le vittime?”, ha chiesto Zelensky affermando che nella giornata di ieri 16 bambini sono morti negli attacchi russi.

“La nostra risposta europea è stata in evidenza negli ultimi giorni dolorosi. Questo deve essere il nostro momento “Whatever it takes”, aveva detto la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, prima dell’intervento di Zelensky. “Gli stati vicini hanno accolto centinaia di migliaia di ucraini in fuga, gli europei hanno ospitato gli ucraini nelle loro case; abbiamo implementato una serie di sanzioni senza precedenti, massicce. Siamo andati oltre e forniremo le armi tanto necessarie all’Ucraina”.

La candidatura dell’Ucraina all’adesione all’Ue è stata registrata. Lo ha annunciato. “La domanda di adesione dell’Ucraina all’Ue firmata dal presidente Zelensky è stata consegnata al rappresentante permanente della Francia (attuale presidente di turno) presso l’Ue, Philippe Leglise-Costa. La domanda è registrata. Il processo è stato avviato”, ha twittato Chentsov. Ieri l’Ucraina ha presentato una richiesta formale di adesione all’Unione Europea, dopo che la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen aveva aperto all’ingresso di Kiev.

Stamattina è stata depositata la candidatura formale dell’Ucraina all’adesione all’Unione Europea, dopo l’appello lanciato ieri di Zelensky per una procedura accelerata di adesione all’Ue. Un’ipotesi su cui Bruxelles ieri ha frenato, dopo i dubbi manifestati da diversi stati membri. “Ci sono opinioni e sensibilità diverse all’interno dell’Ue su un allargamento”, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.