Esteri / Gaza: Israele invia rinforzi nel nord della Striscia. Giornalista di al-Jazeera in coma dopo essere stato colpito da un soldato israeliano. Libano: oltre 2.400 morti in più di un anno di guerra. Hezbollah annuncia “nuova fase” nell’escalation. Raffica di razzi sul nord dello Stato ebraico. Idf: "Uccisi due uomini armati infiltratisi dalla Giordania, un terzo in fuga". Il premier di Beirut Mikati si scaglia contro le "ingerenze" dell'Iran