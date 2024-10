Yahya Sinwar, capo politico di Hamas, è rimasto ucciso in un raid delle forze armate israeliane (Idf). Lo ha reso noto nella serata italiana di oggi, giovedì 17 ottobre, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. E pochi minuti dopo anche l’Idf su X conferma: “Eliminato Yahya Sinwar”. A breve si attende una dichiarazione del premier Benjamin Netanyahu. Da Hamas non arrivano per ora conferme né smentite [Qui la diretta della giornata].

“L’assassino di massa Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato ucciso oggi dai soldati delle Idf”, afferma il ministro Katz in una dichiarazione. L’uccisione di Sinwar – si legge nel messaggio – rappresenta “un grande risultato militare e morale per Israele e una vittoria per l’intero mondo libero contro l’asse malvagio dell’Islam radicale guidato dall’Iran”. Secondo il ministro, l’uccisione di Sinwar “crea una possibilità” per far uscire immediatamente gli ostaggi dalla Striscia e liberare Gaza da Hamas e dal controllo iraniano. “Israele ha bisogno del vostro supporto e assistenza ora più che mai per portare avanti insieme questi importanti obiettivi”, conclude Katz.

Secondo quanto riferito su X dalla radio dell’esercito israeliano Galatz, il leader di Hamas è stato ucciso ieri, mercoledì 16 ottobre, in un raid dell’Idf nel quartiere di Tel al-Sultan, nella parte occidentale di Rafah, città meridionale della Striscia di Gaza. Nell’attacco sarebbero morti anche altri due esponenti del gruppo terroristico palestinese, tra cui un comandante militare.

L’emittente tv israeliana Channel 12 ha riferito che le truppe dell’Idf che operavano nella zona non erano consapevoli della presenza di Sinwar nell’area: i soldati avevano individuato diversi miliziani nascosti in un edificio e così avevano ordinato un attacco aereo, che aveva fatto crollare la struttura. Soltanto in seguito, ispezionando le macerie, si sarebbero resi conto che una delle vittime somigliava molto a Sinwar.

L’ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che all’Idf è stato ordinato di informare le famiglie degli ostaggi che nessuno di loro era presente sul luogo del raid in cui sono morti i tre miliziani di Hamas.

Intanto, in rete già circolano numerose foto, la cui veridicità non è stata verificata, del cadavere di un uomo somigliante al leader di Hamas tra le macerie di un edificio presumibilmente bombardato nella Striscia di Gaza.

Sinwar, 62 anni, era il capo di Hamas nella Striscia di Gaza dal febbraio 2017 e dallo scorso agosto, dopo l’uccisione da parte di Israele di Ismail Haniyeh, era stato promosso a capo politico dell’organizzazione.