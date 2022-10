William e Harry, l’inedito retroscena sulla frattura definitiva nella Royal Family

Un retroscena del libro del giornalista del Times Valentine Low dal titolo “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” di prossima uscita sui segreti della famiglia reale rivela i motivi di un recente screzio tra Harry e William che avrebbe contribuito alla frattura tra i due fratelli, tutt’ora divisi tra loro e con un rapporto personale ai minimi storici. Da quando Meghan è entrata nella Royal Family sono emersi dissapori all’interno del Palazzo, al punto che i Sussex sono andati a vivere in America.

Re Carlo III starebbe provando a ricucire lo strappo, alimentato dall’episodio raccontato da Low: le mogli dei due principi, Meghan e Kate, erano favorevoli a una riappacificazione. Ma nel 2019 i Sussex durante un tour in Sud Africa hanno rilasciato un’intervista al Sun, nel corso della quale Harry dichiarò: “Con William abbiamo preso strade diverse”. Parole e accuse velate alle quali per tutta risposta William chiese un incontro al fratello. Harry accettò ma quando scoprì che William sarebbe giunto con il suo segretario privato, fece un passo indietro. Il libro, basato sulle testimonianze di diversi membri del personale di Buckingham Palace, parla di Meghan e Harry come di personaggi “capricciosi e impossibili come adolescenti”. Si rivela anche come la Markle volesse essere pagata per partecipare agli eventi ufficiali e del suo rapporto oppressivo nei confronti di Samantha Cohen, assistente segretaria privata della Regina, poi diventata la segretaria privata della coppia. Lo staff di corte ha affermato: “Erano semplicemente impossibili e l’hanno spinta sull’orlo di una crisi”.

Ad agitare la famiglia reale anche un altro libro, la biografia di Harry, che invece dovrebbe portare alla luce alcuni retroscena sulla morte di Diana e il rapporto con Carlo, William e Camilla. Il Re, secondo diverse indiscrezioni, si sarebbe attivato personalmente nel tentativo di impedirne la pubblicazione, inizialmente prevista per novembre ma slittata per via della morte della Regina.