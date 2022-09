“La regina ha escluso Harry e Meghan dal testamento”: le indiscrezioni

Il nucleo familiare di Harry e Meghan sarebbe stato escluso dal testamento della regina, l’indiscrezione arriva dai quotidiani britannici Star e International Business Time che già mesi fa annunciarono come la sovrana aveva deciso di modificare le sue ultime volontà dopo i suoi problemi di salute.

Il suo patrimonio supera le 500 milioni di sterline. La notizia non è del tutto inaspettata per i Duchi di Sussex visto che già ad agosto indiscrezioni di Star e di International Business Times avevano suggerito che la regina stesse modificando il suo testamento. I gioielli della regina sarebbero stati intestati solo a Kate, la moglie di William. Molti inglesi denunciano il linciaggio mediatico che si è abbattuto su Meghan dall’inizio del suo matrimonio.

In particolare, dal testamento sarebbe esclusa Lilibeth Diana, la figlia di Harry e Meghan, nata nel 2021. La Regina ha visto la bimba solo in occasione del Giubileo di Platino e, secondo i rumors, sarebbe proprio questo il motivo dell’esclusione. Tutti i preziosi gioielli reali, che per tradizione sono donati a persone particolarmente importanti per la Regina, saranno lasciati a Kate Middleton e alla figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015. Un tesoro che comprende diademi, anelli, bracciali, orecchini, spille e collane. Meghan a muso duro contro la Regina.