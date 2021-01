Viola norme anti-Covid e va dalla fidanzata: la polizia lo arresta nella doccia

Un ragazzo ha violato le norme anti-Covid per andare a casa della sua fidanzata, ma è stato arrestato dalla polizia, che lo ha trovato nascosto nella doccia.

È quanto accaduto all’inizio di gennaio nell’Isola di Man, nel Regno Unito, dove attualmente vige un lockdown a causa dell’epidemia di Covid che vieta alle persone di uscire di casa senza un valido motivo e alle famiglie di mescolarsi tra loro.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, il 25enne Andrew Quirk ha violato le norme anti-Covid per raggiungere l’appartamento della sua fidanzata, la 18enne Katie O’Sullivan.

Qualcuno, però, ha chiamato la polizia, segnalando la presenza del giovane all’interno dell’appartamento. La 18enne ha assicurato agli agenti di vivere da sola, ma i poliziotti hanno trovato il suo fidanzato nascosto nella doccia. Entrambi sono stati arrestati e incarcerati al Douglas Courthouse.

Il giovane è stato imprigionato per 30 giorni, mentre la ragazza è stata condannata a 12 settimane di carcere, che includono 10 settimane per due condanne precedentemente sospese per violazione delle restrizioni e aggressione a un agente di polizia.

L’avvocato del 25enne ha spiegato che il suo assistito ha raggiunto l’abitazione della fidanzata perché la ragazza “stava attraversando un periodo difficile”, mentre il legale della 18enne ha spiegato che la sua assistita non si era resa conto di aver violato le norme anti-Covid dal momento che il suo fidanzato era rimasto sempre nel suo appartamento senza mai uscire.

