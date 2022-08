“Valori tradizionali, belle donne, gas a buon mercato: trasferitevi in Russia”: polemiche sullo spot di Mosca

“Cucina deliziosa, belle donne, gas a buon mercato, storia ricca”. Sta facendo discutere il bizzarro spot promozionale rilanciato negli scorsi giorni sui canali ufficiali russi. Nel video, condiviso anche da un’ambasciata russa, Mosca invita gli occidentali alle prese con bollette alle stelle e una crisi politica dopo l’altra a venire in Russia elencando, in ordine sparso, tutto quello che potrà trovare chi sceglie di trasferirsi.

“Letteratura di fama mondiale, architettura unica, terreno fertile, elettricità e acqua a buon mercato”, declama la voce del video, in un inglese incerto. “Valori tradizionali, cristianità, nessuna cancel culture, ospitalità, vodka”, continua la lista, passando per “taxi e consegne economiche”, “danza” fino a “economia che può resistere a migliaia di sanzioni”. “È l’ora di trasferirsi in Russia”, conclude lo spot, senza dimenticare una citazione del Trono di spade. “Non tardate, l’inverno sta arrivando”.