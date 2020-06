Ha violentato la parente minorenne per cinque volte nell’arco di tre giorni. E tra uno stupro e l’altro è andato in chiesa per la messa domenicale. L’agghiacciante storia arriva dagli Stati Uniti, più precisamente dal Virginia. Il protagonista si chiama Derek Towner, 35 anni, guardia penitenziaria nel carcere di Salem.

Stando a quanto emerso da una denuncia presentata alla Polizia locale, l’uomo avrebbe violentato ripetutamente un membro della sua famiglia minorenne: la giovane sarebbe stata abusata cinque volte tra il 19 e il 21 giugno scorsi nella casa di Towner, a West Union, nel Virgina occidentale.

L’identità della vittima non è stata rivelata. Secondo la ricostruzione, la prima violenza sessuale è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 19 giugno: Towner avrebbe costretto la ragazza a un rapporto sessuale. Alcune ore più tardi, di notte, ci sarebbe stato un rapporto orale. Il giorno successivo i due hanno avuto un altro rapporto sessuale. Mentre domenica 20 giugno Towner ha abusato la giovane prima e dopo essere andato a messa in chiesa.

L’uomo è stato arrestato subito dopo la denuncia ed è stato anche sospeso dal suo posto di lavoro.

