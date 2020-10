La giornalista incalza Trump: “Lei non è lo zio matto che può ritwittare cose a caso”

Savanna Gruthie contro Donald Trump

La giornalista della NBC Savannah Guthrie ha criticato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in diretta per aver ritwittato una teoria del complotto riguardante Joe Biden. “Lei è il presidente non lo zio pazzo che può ritwittare cose a caso con 87 milioni di follower”. Il tweet a cui faceva riferimento la presentatrice riguarda una falsa teoria che suggeriva che l’ex vicepresidente Joe Biden e l’ex presidente Barack Obama potrebbero aver ucciso i Navy SEALS per coprire la morte “finta” di Osama Bin Laden. Trump ha replicato affermando di essersi limitato a condividere un’opinione altrui.

Leggi anche: Trump: “Ci sarà un’onda rossa mai vista, vinceremo”

Potrebbero interessarti Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Biden: “Trump sapeva tutto sul virus e ha mentito agli americani” Trump: “Ci sarà un’onda rossa mai vista, vinceremo” Professore decapitato vicino Parigi, indaga l'antiterrorismo